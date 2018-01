Chris Martin, vocalista do Coldplay, diz que tem caso com Jay-Z

Vocalista do Coldplay ironizou boatos da traição de Jay-Z a Beyoncé Foto: Divulgação

Chris Martin brincou que ele está tendo um caso com Jay-Z. O vocalista do Coldplay - que tem uma boa amizade com o rapper e a esposa dele - 'revelou' ser a "Becky do cabelo bom" citada por Beyoncé na música Sorry, de seu recém-lançado álbum 'Lemonade' e com quem Jay-Z teria sido infiel.

"Sim, [Becky sou] eu. Jay e eu temos nos vistos entre idas e vindas por cerca de 24 anos", brincou o cantor em entrevista ao Daily Mirror. "Nós só vamos jogar boliche juntos. Mas as pessoas têm a ideia errada, porque estamos falando de andar por aí com bolas grandes. Estou contente de ter tirado isso do meu peito", completou.

Desde que Beyoncé lancou o álbum no mês passado, especulações têm dado conta de quem seria a mulher mencionada na letra, e uma das pessoas na linha de fogo é a cantora Rita Ora.

"Normalmente nunca abordo as fofocas dos tabloides, mas deixem eu ser clara, esses rumores são falsos. Eu não tenho nada, a não ser o maior respeito por Beyoncé. Vamos continuar a curtir Lemonade", disse Rita em seu Twitter.

Fãs acreditavam que Rita estava dando indícios de que a letra da canção era sobre ela após a cantora postar fotos enigmáticas em sua conta no Snapchat. Em uma das imagens sensuais, Rita usava um biquíni com estampa de limão cobrindo seus seios e ostentava um colar de ouro com a inicial 'J'.