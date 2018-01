Chris Hemsworth mente sua altura para conseguir personagens no cinema

Foto: Bang Showbiz

O galã australiano, que interpreta o Deus Thor nos filmes da Marvel, admitiu que sua altura de 1,90 é uma maldição. Frequentemente, ele precisa "diminuir" uns centímetros para conseguir os papéis que deseja.

"Há certas coisas que eu gostaria que fossem completamente diferentes, fisicamente. E eu, normalmente, minto sobre minha altura e digo que sou menor. Mas há exceções. Na audição para Thor, havia a condição de ser maior que 1,80, algo que nunca vi antes!", confessou o ator.

Entretanto, há uma característica física que ele não quer mudar nunca mais, que é o seu "torso rasgado".

Chris afirmou que, em sua aventura épica no filme Coração do Mar - ambientado no século 19 e no qual ele interpretou o náufrago Owen Chase -, ele provavelmente "afundou" nas bilheterias porque estava sofrendo de "exaustão", após ter sido colocado em uma rigorosa dieta de apenas 500 calorias por dia.

Em conversa com a RadioTimes Online, o ator - que é casado com a atriz espanhola Elsa Pataky - contou: "Eu gastei muita energia tentando perder peso e senti que algo estava faltando. Eu teria feito as coisas um pouco diferentes se tivesse mais poder no cérebro. Se eu tivesse sido alimentado".