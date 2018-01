Chris Hemsworth elogia colegas de elenco de 'O Caçador e a Rainha do Gelo'

O ator australiano Chris Hemsworth disse que havia muito pouca testosterona no set do longa 'O Caçador e a Rainha de Gelo'. Ele afirma que o filme é bem menos "másculo" que 'Branca de Neve e o Caçador' - sequência lançada em 2012 - por causa de suas colegas "talentosas e intimidadoras" Jessica Chastain, Charlize Theron e Emily Blunt.

Foto:

Em conversa no programa da BBC "The Graham Norton Show", ele compartilhou: "Foi ótimo, teve muito menos testosterona! Foi uma química diferente mas muita diversão com essas três incríveis mulheres talentosas e intimidadoras, eu amei."

Emily já havia revelado que seu personagem e o de Charlize - Freya e Rainha do Gelo, respectivamente - criaram o dobro de problemas para Chris neste longa.