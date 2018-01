Chris Brown começa a seguir Bruna Marquezine e recebe provocação de Neymar

Foto: Montagem com fotos de REUTERS/David McNew/Pool e REUTERS/Albert Gea

Neymar anda controlando a vida de Bruna Marquezine nas redes sociais. Após um blog postar uma captura de tela mostrando que Chris Brown havia começado a seguir a atriz no Instagram, o jogador decidiu intervir.

"Se ele quiserfalar com a Bruna é só me chamar no privado ;) segura, Chris... O único Brown que eu conheço é o Carlinhos :D #Sópraresenha", comentou o jogador no post do Blog no Instagram.

Os fãs adoraram a resposta de Neymar, mas não se sabe se a reação de Bruna foi a mesma. Além da atriz, Chris Brown também começou a seguir Anitta.

Veja o post e, abaixo, os comentários de Neymar:

Chris Brown passou a seguir Anitta e Bruna Marquezine aqui no instagram! Será que o cantor já tá querendo um feat com a poderosa brasileira ou está de olho na namorada do Neymar? #Anitta #BrunaMarquezine #ChrisBrown #BombaDeEstrelas #bomba Uma publicação compartilhada por Bomba De Esttrelas (@bombadeestrelas) em Mar 16, 2017 às 8:14 PDT