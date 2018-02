'Chorei muito' diz Jojo Todynho sobre convite para ser Musa do Baile da Vogue

Cantora Jojo Todynho, conhecida pelo hit 'Que tiro foi esse?' Foto: instagram/@jojotodynho

A cantora Jojo Todynho, conhecida pelo hit Que tiro foi esse?, que viralizou na internet, foi entrevistada por Giovanna Ewbank em um bate papo descontraído sobre família, sonhos, carreira e oportunidades. O vídeo foi ao ar nesta sexta-feira, no canal da atriz no Youtube.

Jojo, que se chama Jordana Gleise, disse que sempre sonhou em ser destaque em alguma revista. "Minha mãe trazia revista da Caras, da Vogue. E eu falei assim pra ela 'um dia eu ainda vou posar para a Vogue'". O sonho se tornou realidade este ano, quando, além de ser fotografada para a revista, a artista foi convidada para ser Musa do Baile da Vogue 2018.

"Eu chorei muito. Eu vejo que muitas atrizes que estão na fama há anos luz e nunca saíram na Vogue. E eu que cheguei agora já estou sentando na janela", explica.

"Eu chorava igual criança. Eu falei 'ai, Deus, obrigada, não acredito'", disse a artista de apenas 20 anos. O evento aconteceu no dia 1º de fevereiro, com o tema 'Divino, Maravilhoso', em uma homenagem às diferentes culturas brasileiras.

Antes de lançar a música que elevou sua popularidade na mídia, Jojo já utilizava as redes sociais para falar sobre amor próprio, empoderamento feminino e também para comentar episódios de novelas - que ela acompanha fielmente.

Questionada sobre como lida com as críticas, a cantora é categórica. "Eu nem leio porque eu me conheço e quem me conhece sabe a minha essência", diz.

Emocionada, Jojo fala que, se pudesse trazer alguém de volta por 15 minutos, seria seu pai, Julio Cesar, que faleceu há dez anos. "Ele é o homem que eu mais amei na minha vida", diz.

"Quando você não é nada, você não tem credibilidade, você não tem voz, você não tem oportunidade. E infelizmente o nosso mundo é corrompido, as pessoas são gananciosas. Então é assim, tem valores que dinheiro nenhum paga, nada compra", diz em agradecimento ao que aprendeu com o pai.

"Eu sempre me aceitei. Não é tamanho, não é cor, não é dinheiro que vai fazer você deixar de ser o que é. É ter caráter, porque o seu caráter você não comprou na farmácia. Seja gorda, seja magra, mas você vai ser o que é", completa.

Sonho

Giovanna perguntou qual é o maior sonho da cantora, em meio às oportunidades que tem conquistado. "Eu quero tanta coisa. Pode ser uma viagem? Fernando de Noronha".

A atriz, que possui uma pousada na ilha, ficou surpresa com a notícia e empolgada com a oportunidade de ajudar na realização deste sonho. "Aí tá fácil, né meu amor? Eu vou te levar para Fernando de Noronha", disse.

Jojo finaliza a entrevista com a notícia de que está preparando seu próximo hit e será sobre "as mulheres empoderadas".

