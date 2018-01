Chloë Moretz se manifesta sobre polêmica entre Swift e Kanye West e Khloe Kardashian rebate

Após Kim Kardashian divulgar um vídeo de uma conversa entre Kanye West e Taylor Swift no Snapchat no último final de semana, diversos artistas se manifestaram sobre o caso, como a atriz Chloë Grace Moretz, que tuitou uma crítica a indústria cultural americana. Logo em seguida, Khloe Kardashian saiu em defesa de sua irmã postando uma foto polêmica.

"Todos nessa indústria precisam colocar suas cabeças fora de um buraco e olhar ao redor para perceber o que REALMENTE está acontecendo no mundo REAL", dizia o tuíte da atriz.

Khloe rebateu com uma suposta foto da atriz de biquíni, perguntando: "É esse o buraco ao qual você se refere?" A atriz respondeu dizendo que não era ela na segunda foto.

Não demorou para que os nomes das envolvidas fossem parar nos tópicos mais comentados do Twitter mundial, já que hashtags relacionadas à polêmica entre Swift, Kim Kardashian e West dominam os termos mais citados da rede social desde o início de hoje.

Sobre o assunto, Moretz ainda tuitou: "Parem de gastar suas vozes em algo tão petulante e não importante".

Is this the a hole you're referring to @ChloeGMoretz ??? pic.twitter.com/h56S8FvNWr

@khloekardashian fact check: first photo is me filming my movie Neighbors 2, the second photo is some girl who was wrongfully photographed