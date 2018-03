Chloe Moretz diz que filho de Beckham faz com que se sinta bonita

Foto: Bang Showbiz

A atriz Chloe Grace Moretz revelou detalhes sobre o seu relacionamento com Brooklyn Beckham, filho do astro do futebol David Beckham, e da ex-Spice Girl Victoria Beckham.

"Meu namorado me dá um grande apoio. Não me entendam mal, eu não preciso de homem para nada, mas quando estou me sentindo mal, ele me alerta: 'Pare, olhe para o que você diz nas entrevistas. Olhe para o que você representa. Ouça suas próprias palavras, porque você é tão bonita'. Mulheres são mais bonitas do que pensam. É bom ver que um jovem de 17 anos é capaz de olhara para uma mulher desta maneira. Significa que estamos no caminho certo", contou à Elle.com.

Ela admitiu recentemente estar em um relacionamento com o rapaz: "Quanto mais eu omito, mais as pessoas se importam, então, sim. Estamos em um relacionamento".

Uma fonte também revelou detalhes do relacionamento da atriz com seus sogros: "Victoria adora ela. Até se ofereceu para ajudar Chloe com suas ambições no mundo da moda, e elas estão tendo muitos momentos femininos juntos com Harper [irmã caçula]. Victoria brinca que é bom finalmente nivelar a relação feminina, já que a relação masculina na família é bem forte. Os meninos também a amam, e Victoria diz que Chloe se tornou parte da família. Ela vai aos fins de semana em sua casa e janta lá, pelo menos, três noites por semana".