Chloë Grace Moretz cancela todos seus contratos para novos filmes

A atriz americana Chloë Grace Moretz afirmou que vai deixar o elenco de todos os seus projetos futuros. Ela disse ao Hollywood Reporter que o ritmo intenso de gravação de diversos filmes por ano estava fazendo com que ela perdesse de vista as razões pelas quais começou a atuar e focasse apenas nos resultados da bilheteria dos filmes.

"Eu deixei todos os filmes porque quero reavaliar quem eu sou e me encontrar nos meus papeis novamente. Eu percebi que posso ir mais devagar", disse a atriz, que apesar de ter 19 anos já conta com 55 filmes no currículo.

A atriz estava confirmada para estrelar a nova versão de A Pequena Sereia. Agora ela deve focar no trabalho atrás das câmeras, como produtora em outros projetos.