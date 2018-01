Chloe, famosa pelos memes, ganha Paçoquitas e brasileiros vão à loucura

Chloe coberta de Paçoquitas. Foto: Reprodução/Instagram

Chloe, a jovem norte-americana famosa pelos memes na internet, trouxe mais uma surpresa - desta vez, especialmente para os brasileiros. A garota ganhou uma série de produtos da marca Paçoquita, o bastante para cobrirem o seu corpo.

Em vídeo publicado no Instagram, Chloe tenta falar o nome da marca, mas a ausência do "ç" em inglês atrapalha e a pronúncia sai algo parecido com "pacoquita". Na legenda, a mãe explica que a própria marca enviou os produtos à menina.

Confira:

"Olhem todas essas gostosuras que a Chloe ganhaou da Paçoquita hoje! Tão legal! Mas eu não acho que ela esteja pronunciando corretamente!? Pacaqueta?! Muito obrigada!", diz a legenda.

Os comentários são ótimos. "Menina Chloe lacrando novamente", "parem as rotativas" e "Paçoquita é tudo, Chloe" são alguns deles.

Chloe viralizou aos dois anos de idade, quando sua mãe publicou um vídeo dela com a irmã, Lily, em que mostra as meninas recebendo a notícia de que vão para a Disney em vez de irem para a escola. Enquanto Lily chora de felicidade, Chloe faz expressões de surpresa e confusão que, depois, se tornaram memes.