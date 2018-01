Chica Xavier agradece mensagens de fãs em rede social da neta

A atriz Chica Xavier. Foto: João Miguel Junior/TV Globo

A atriz Chica Xavier, de 81 anos, gravou um vídeo agradecendo o apoio dos fãs e as mensagens recebidas pela neta, a também atriz Luana Xavier. “Que Deus me dê uma vida com saúde para que eu continue agradando a todos que gostam de mim”, falou em vídeo a atriz que trabalhou na novela Cheias de Charme (2012) e tem mais de 60 anos de carreira.

Luana Xavier passou a festa de fim de ano em Fernando de Noronha e ganhou milhares de novos seguidores após aparecer em fotos ao lado de Fernanda Paes Leme e Bruna Marquezine. Luana, inclusive, estava no jatinho Recife-Rio fretado por Neymar após o voo original ter sido cancelado.

Nesta quarta-feira, 10, ela publicou um vídeo em que a avó fala com a voz um pouco debilitada, mas consciente. “Que eu continue agradando, com minha presença e alegria, a todos que gostam de mim”.

Ao publicar o vídeo, a neta Luana escreveu: Vovó Chica Xavier agradecendo as mensagens lindas que tenho recebido aqui e que sempre mostro pra ela. Não reparem o barulho de cozinha ao fundo e nem ela mexendo no nariz no início do vídeo, pq 85 anos + diabete + hipertensão, têm que ser levados em consideração."

Veja a publicação completa: