Chef batiza prato de 'Ed Sheeran' e cantor promete conhecê-la

A britânica Val Stones, participante do reality culinário Bake Off, está prestes a conhecer seu cantor favorito, Ed Sheeran.

Em sua conta no Twitter, Stones já havia feito diversas citações ao cantor.

Em alguns vídeos, ela aparece cozinhando enquanto dança e canta músicas de Sheeran. Em um deles, ela chega a fazer um trocadilho com o nome dele. Val explica que costuma cozinhar um pudim 'ginger', que inglês significa duas coisas: gengibre e ruivo. Então, ela pergunta: "Será que Ed Sheeran ficaria chateado se eu batizasse o pudim com o nome dele?"

I'm making a ginger pudding ,I always called it a ginger log but do you think @edsheeran would be upset if I named it after him? @edsheeran pic.twitter.com/XCstNJM7RF — Valerie Ann Stones (@valstones) 1 de junho de 2017

Last minute baking for charity before I go on my hols, had my hair cut and styled differently what do you think ? @edsheeran @Vivienneclore pic.twitter.com/9jBvcCu4aQ — Valerie Ann Stones (@valstones) 12 de junho de 2017

"Cozinhando para a caridade de última hora antes de sair de férias. Cortei o cabelo e fiz um estilo diferente. O que vocês acham? @edsheeran @Vivienneclore"

Being reflective Ed Sheeran's lyrics remind me that nothing ever changes , we all think we are the only ones to ever feel love loss not so pic.twitter.com/HAo6L2ONxD — Valerie Ann Stones (@valstones) 3 de março de 2017

"Refletindo. As letras do Ed Sheeran me lembram de que nada muda. Todos nós achamas que somos os únicos a sentir a perda de um amor, mas não."

O músico usou seu perfil na rede social para responder à fã.

this is beautiful and exactly the reason why I make music. Thank you x — Ed Sheeran (@edsheeran) 3 de março de 2017

“Isso é lindo e é exatamente a razão pela qual eu faço música. Obrigado!”

Um seguidor notou a afinidade entre os dois e resolveu aproximá-los ainda mais.

Nooio I just love the lyrics to his music and need to tell him face to face — Valerie Ann Stones (@valstones) 20 de junho de 2017

“Estou perdendo algo? Tem alguma coisa rolando entre você e o Ed Sheeran”, perguntou a Stones. Ao que ela respondeu: “Não, eu simplesmente amo as músicas e preciso falar com ele pessoalmente”.

Os esforços da cozinheira não foram em vão e Sheeran gravou um vídeo para a concorrente do Bake Off. Na filmagem, o cantor diz que a ama e que ela é maravilhosa. Ele ainda promete que os dois se encontrarão em algum momento para cozinhar juntos. Assista:

Thanks @edsheeran for your kind comment I will bake for you when you have a spare slot in your time table. Not at Glasto this year am in NY pic.twitter.com/EbUNpdqjxd — Valerie Ann Stones (@valstones) 21 de junho de 2017

Parece que é questão de tempo para que Val Stones finalmente realize o sonho de conhecer seu maior ídolo.