Charlize Theron apela a jovens para erradicar Aids até 2030

Foto: Divulgação

A atriz de Hollywood Charlize Theron subiu ao pódio em Durban, na África do Sul, para discursar na 21ª edição da Conferência Internacional de AIDS na última segunda-feira, 18, e revelou aos presentes que há algo "terrivelmente errado", uma vez que, apesar de termos "todas as ferramentas" para evitar a propagação do HIV, milhões ainda são diagnosticados com a doença todos os anos.

Theron, que é Mensageira da Paz da ONU, sente que isso ocorre devido à desigualdade na sociedade. "A verdadeira razão pela qual não vencemos a epidemia se resume a um único fato: nós valorizamos algumas vidas mais do que outras. Valorizamos mais os homens do que as mulheres. Amor heterossexual mais do que o amor gay. Pele branca mais do que a pele negra. Ricos mais do que os pobres. Adultos mais do que adolescentes", disse.

E completou: "Eu sei disso, porque a AIDS não discrimina por conta própria. Ela não tem preferência biológica por corpos negros, corpos das mulheres, corpos homossexuais, jovens ou pobres. Ela não escolhe os os mais vulneráveis, os oprimidos, ou os abusados".

A estrela falou sobre a GenEndIt, uma iniciativa da fundação "Charlize Theron Africa Outreach Project", que apela à geração mais jovem para ajudar a mudar a injustiça social, quando se trata de AIDS, homofobia, racismo, o ciclo de pobreza e outras questões.

"Se nós vamos acabar com a AIDS, devemos curar a doença em nossos corações e mentes primeiro. E eu acredito que os jovens são os únicos capazaes de fazer isso. Os jovens sempre têm sido os condutores da mudança social. Esta é a geração que está quebrando tabus e redefinindo velhas noções de gênero, sexualidade e justiça racial", discursou a atriz.

Charlize terminou seu discurso revelando seu sonho de acabar com o problema até 2030. Ela afirmou: "Desde a primeira Conferência Internacional da Aids em 1985, estamos contando todo o caminho até 21. Agora é hora de começar a contagem regressiva. Temos a meta de acabar com a epidemia de AIDS até 2030".