Charlie Sheen estaria namorando estrela de reality show britânico

Charlie Sheen pode ter iniciado um relacionamento com a modelo britânica Jess Impiazzi. O ator de 50 anos, conheceu Jess, 27, na festa de lançamento de uma marca de preservativos, na semana passada. E eles teriam passado todo o sábado, 18, desfrutando da companhia da participante do programa De Férias com o Ex, exibido pela MTV.

Os dois fizeram um passeio juntos, em Londres, e voltaram para o hotel em que ele estava hospedado. De acordo com o jornal The Sun, eles ficaram por lá até as 22h.

"Charlie e Jess começaram a conversar e se deram bem rapidamente. Ele a convidou para ir a um quarto privado em sua festa. Eles trocaram números e ele entrou em contato no dia seguinte, a convidando para sair. Eles tiveram um tempo brilhante juntos e voltaram para o hotel de Charlie para um café depois do tour. Ele convidou Jess para os Estados Unidos para discutir projetos de trabalho. Ainda é muito cedo, mas eles já falaram sobre se encontrar novamente essa semana", disse uma fonte à publicação.