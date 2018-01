Charli XCX fará parte do longa adaptado de 'Angry Birds'

A cantora dará voz a Willow na grande adaptação do jogo de video game para as telonas, de acordo com o produtor John Cohen, que anunciou as novidades pelo Twitter.

Ele escreveu: "Estou empolgado em anunciar que a incrível @CHARLI_XCX dublará Willow em #AndryBirdsMovie!!! Mais novidades estão a caminho".

Charli - que na verdade se chama Charlotte Emma Aitchison - se juntou ao elenco que incluirá nomes como Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Kate McKinnon, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Ike Barinholtz, Tituss Burgess, Bill Hader, Peter Dinklage e Blake Shelton.

Foto: Bang Showbiz

Está será sua primeira vez atuando no cinema e ainda não foi revelado se ela cantará.

A bela também é uma modelo de sucesso e estrelou campanhas da House of Holland, realizou uma coleção com Boohoo de roupas e também colaborou para a campanha de spray corporais Rock & Love e Vanilla Kisses.