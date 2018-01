Charli XCX combina sua maquiagem com o seu humor

Charli XCX decide sua maquiagem dependendo de seu humor.

A estrela de 23 anos, dona do sucesso "Boom Clap" - e que colaborou com a faixa "Fancy", de Iggy Azalea - admitiu que é muito espontânea quando se trata de make-up e que muda seu estilo dependendo de como acorda.

Ao conversar com a revista Popsugar sobre sua decisão, ela compartilhou: "Isso realmente decide se eu terei um rosto todo coberto, nada, preto ou colorido".

Enquanto isso, a cantora e compositora fez parceria com a marca Make Up For Ever e lançou a linha para olho "Aqua XL", que possui 20 produtos para os olhos e que foram adaptados para aguentar a performance energética da bela.

"É complicado quando eu estou no palco. Eu festejo e fico bem suada. Levou um tempo para achar um produto que me permitisse ter a minha 'assinatura' no look e que suportasse o que eu faço como artista", contou sobre os cosméticos.

A morena revelou que sua coleção favorita é a M-92, um tom lavanda leitoso em substituição de uma cor nua para acentuar a área dos olhos.

Ela explicou: "Dá um pequeno toque de roxo - apenas para iluminar o olho e puxar para fora todos os tons mais claros para torná-los um pouco mais fresco".