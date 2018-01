Channing Tatum dança com atendente em loja de conveniência

Promovendo seu novo filme pelos EUA, o ator Channing Tatum acabou dançando com uma atendente de loja de conveniências. Foto: Reuters / Lucas Jackson

Em uma live feita no Facebook na última terça-feira, 8, o ator norte-americano Channing Tatum mostrou mais uma vez suas habilidades na dança, destacadas em filmes como Ela Dança, Eu Danço e Magic Mike.

Channing está viajando de carro pelos Estados Unidos na promoção do seu novo filme, Roubo em Família (estreia no Brasil em 12 de outubro), e acabou fazendo uma parada em um posto de gasolina na Carolina do Norte. Ao chegar no caixa, encontrou a atendente Beatrice, que o reconheceu.

Com bom humor, os dois conversaram e dançaram um pouco. “Nada melhor do que uma pequena festa de dança. Obrigada, Beatrice”, escreveu o ator no post do Facebook.

Veja abaixo o vídeo (em inglês):

