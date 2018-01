Cesar Tralli se declara para a ex, Ticiane Pinheiro, no Twitter

Foto: Reprodução/ Instagram

Os fãs estão enlouquecendo com um post de Cesar Tralli no Twitter. De Londres, o jornalista e apresentador do SP TV publicou, em seu Twitter, uma foto de uma bela paisagem outonal na capital inglesa e escreveu: "O esplendor do outono em Londres. E meus pensamentos me levam a uma única flor: @ticipinheiro #amordemais #ligaçãodealma".

Quem estava torcendo pelo casal está animado.

O esplendor d outono em Londres . E meus pensamentos me levam a uma única flor: @ticipinheiro #amordemais #ligaçãodealma ❤️️ pic.twitter.com/8fXa3UkglX — Cesar Tralli (@CesarTralli) November 23, 2016

Eles ficaram juntos por dois anos e meio e anunciaram o fim do relacionamento em outubro deste ano.