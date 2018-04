César Tralli homenageia sua irmã que morreu há alguns dias: 'Saudade eterna'

Cesar Tralli e sua irmã Gabriela, que morreu aos 40 anos. Foto: Instagram/@cesartralli

Na última quinta-feira, 12, César Tralli fez uma nova homenagem para sua irmã Gabriela, que morreu no dia 7 de abril aos 40 anos. Ele disse que ela, portadora da síndrome de Noonan, lhe ensinou muitas coisas.

"Saudade eterna. Ao longo de seus 40 anos, minha irmã me ensinou tanta coisa importante, lições que agora reverberam com mais intensidade dentro de mim. Com a Gabi, aprendi a ser mais tolerante, mais amoroso, mais generoso, mais humilde, mais sereno, mais resiliente, mais verdadeiro", escreveu Tralli na legenda de uma foto dos dois publicada no Instagram.

"Gabi tinha muitos valores de vida. Essa é a maior herança que minha irmã deixa para todos nós. Ela foi de uma grandez infinita dentro de todas as suas limitações", concluiu, explicando que a foto foi tirada no dia de seu casamento com Ticiane Pinheiro, em dezembro do ano passado.