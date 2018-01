César Tralli diz ter nota fiscal para provar que pagou seu casamento

César Tralli e Ticiane Pinheiro Foto: Instagram / @cesartralli

Jornalista e apresentador do SPTV 1ª Edição, César Tralli publicou um desabafo em sua conta oficial do Instagram nesta quinta-feira, 7. No texto, ele diz repudiar “com veemência insinuações maldosas ou ilações feitas por colunistas de TV de que teria havido troca de favores” para a realização de seu casamento, pelo qual ele diz que consegue, mediante nota fiscal, provar que pagou.

Em postagem ilustrada por foto das águas claras das Ilhas Maldivas — é lá que ele está em lua de mel —, Tralli afirma que sua vida é transparente e que não alcança objetivos por meio de acordos que o favoreçam, mas sim, por suas próprias qualidades. “Não vivo de favores, não me considero mais importante que ninguém. Quando abro portas, é pela minha credibilidade, humildade e generosidade. Nunca por barganha”, escreveu.

Ele prossegue, dizendo que o “terno, as alianças, os organizadores do casamento, a cerimônia, a festa inteira”, tudo isso foi pago por ele, “com satisfação”. “E tudo pago via TED bancária, portanto absolutamente dentro da legalidade e mediante Nota Fiscal”, disse.

Por fim, o jornalista afirma que planejou o casamento durante seis meses e que, se fez posts na véspera, era para compartilhar sua alegria com próximos. “Simples e honesto assim. É como eu digo e repito: quem não deve, não teme. E assim, fascinado pela transparência das Maldivas, sigo muito feliz minha tão sonhada e merecida lua de mel”, concluiu.

Confira abaixo a publicação: