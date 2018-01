Celulari chora ao relembrar luta contra câncer: 'Não era a minha hora'

Edson Celulari chora ao relembrar o período em que descobriu que estava com câncer Foto: Reprodução/ Globo

Edson Celulari deu entrevista para a repórter Renata Ceribelli, do 'Fantástico', da Globo, neste domingo, 12, e contou como foi enfrentar o linfoma não-Hodgkin diagnosticado há um ano.

O ator contou que percebeu que estava com um inchaço no gânglio durante uma viagem com a sua esposa, Karen. No entanto, a confirmação de que estava com câncer ocorreu após alguns exames.

"A partir daquele momento, se você me perguntar: 'você sentiu medo?' Eu olhei... Chegou minha hora? Tanta coisa para fazer, meu Deus. Eu pensei logo nos meus filhos, que precisam de mim", disse Edson.

Celulari relatou que quando contou aos filhos eles choraram muito e neste momento ele teve certeza: 'não era minha hora".