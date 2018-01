Celso Portiolli diz que quase morreu durante cirurgia na garganta

Foto: Reprodução|YouTube

Seguindo a tendência de muitos famosos que criaram canais no YouTube para produzir um conteúdo personalizado, Celso Portiolli, 48 anos, resolveu aderir ao recurso. O canal, que leva seu nome e tem quase 28 mil inscritos, em pouco mais de um mês no ar, tem a ideia de revelar a seus seguidores curiosidades da vida do apresentador. E ele já começou com tudo.

Em sua mais recente postagem, intitulada “50 fatos sobre mim”, ele declara que quase morreu, há mais ou menos um ano e meio, após se submeter a uma simples cirurgia de garganta. Que de simples, no fim, não tinha nada. Apesar da seriedade do assunto, Celso não perde o tom cômico ao dar detalhes do ocorrido, sempre gesticulando e dando expressividade à narrativa.

“A mer** do respirador parou enquanto eu estava sendo operado; o respirador que me mantinha vivo. Eu fiquei 20 minutos naquela respiração manual”, disse o apresentador. Na sequência, ele conta que, depois da cirurgia, passou muito mal. “Eu quase fui para o espaço. Minha pressão foi a 7/6, eu tive hemorragia, faltou sangue, olha, foi uma loucura. Eu quase fui para a UTI; quase morri. Cheguei a bater um papo com São Pedro”, confessou.

O vídeo acaba em tom de piada, explicando sua pronta recuperação. Mas já é possível perceber que o canal de Portiolli no YouTube será um livro aberto. Bom para fãs e curiosos.

Confira o vídeo: