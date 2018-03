Céline Dion diz como faz para controlar a rebeldia de seus filhos

Foto: Bang Showbiz

Céline Dion revelou seu truque para controlar a rebeldia dos filhos gêmeos: troca o nome deles.

A cantora admitiu que seus filhos mais novos, Nelson e Eddy, 5, fazem tudo juntos, mas às vezes são rebeldes. E quando estão nos dias mais descontrolados, ela arruma apelidos ou troca o nome deles para fazê-los obedecer aos seus chamados.

"Eles são tipo duas peças de um quebra-cabeça, tão conectados que às vezes eu luto para entrar no pequeno mundo deles. Eu até mudo o nome deles para eles reagirem. Outro dia o Nelson não respondeu após eu chamar a atenção por três vezes, então eu o chamei de Robert e ele finalmente veio. Eddy, muito medroso, manda ele ver tudo o que o assusta", disse à revista Paris Match.

Céline - que também tem um filho de 15 anos, René-Charles, com seu falecido marido René Angélil - admitiu que o pior castigo para seus gêmeos é separá-los.

"Estou conseguindo. Nos últimos três anos, os gêmeos viram raramente seu pai. O pior castigo, para eles, é serem separados. Eles não fazem nada um sem o outro. Quando Nelson pergunta: 'Mamãe, estou com sede, Eddy está bebendo algo?'. Eu respondo que não e ele diz: 'Oh bem, então eu não estou com sede'", comentou.