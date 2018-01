Cauã Reymond e Mariana Goldfarb aproveitam viagem à África do Sul

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Cauã Reymond e a modelo Mariana Goldfarb compartilharam diversos momentos de uma viagem à África do Sul nas redes sociais, como pulo de bungee jump, passeio à cavalo na praia, visitas a parques nacionais como o Kruger e o Tsitsikamma, trilhas, surfe, belas paisagens e até uma brincadeira de Cauã sobre o volante dos carros no país, que ficam do lado direito do painel, ao contrário do Brasil.

Apesar de o relacionamento não ser segredo para ninguém, o casal ainda não assumiu o romance e tem evitado publicar fotos juntos.

Férias :)))) @flysaa #soaSAAteleva Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 5, 2016 às 6:51 PDT

Ops. Tudo invertido :))))) @flysaa #soaSAAteleva Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 6, 2016 às 2:20 PDT

Killing Me Softly ... :)))) @flysaa #soaSAAteleva Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 7, 2016 às 10:54 PDT

Antes de surfar :))) @flysaa #soaSAAteleva Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 8, 2016 às 6:04 PDT

Imithi Emibini Emileyo :))) @flysaa #soaSAAteleva #africadosul Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 9, 2016 às 3:14 PDT

Lá no topo do Tistiskamma Park :)))) @flysaa #soaSAAteleva #africadosul Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 9, 2016 às 1:24 PDT

Sunset :))))) @flysaa #soaSAAteleva #africadosul Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 10, 2016 às 3:48 PDT

Trilhas :))) @flysaa #soaSAAteleva #africadosul Uma foto publicada por Cauã Reymond Oficial (@cauareymond) em Abr 11, 2016 às 5:53 PDT

wild horses Uma foto publicada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em Abr 8, 2016 às 7:49 PDT

Uma foto publicada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em Abr 10, 2016 às 3:55 PDT

vim visitar o rei leão e dei de cara com esse lugar . Uma foto publicada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em Abr 10, 2016 às 10:15 PDT

long way to go Uma foto publicada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb) em Abr 11, 2016 às 11:22 PDT