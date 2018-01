Cauã Reymond apoia legalização e admite: 'Já fumei maconha'

. Foto: Reprodução / Instagram @cauareymond

Em entrevista à revista Marie Claire, o ator Cauã Reymond deu sua opinião sobre a legalização das drogas. Ao ser perguntado se já usou algum tipo de droga, foi enfático: "Já fumei maconha".

"Talvez o Brasil não esteja preparado, mas gosto do que aconteceu no Uruguai. Vejo a possibilidade da legalização da maconha - e não de outras drogas", opinou sobre a questão. Porém, fez questão de ressaltar: "Esse assunto é complicado. Fico receoso de uma voz ignorante no tema como a minha tomar uma grande dimensão."