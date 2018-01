Casamento de Viviane Araújo será pago por Faustão

Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo e o jogador Radamés vão finalmente se casar. A atriz já começou a visitar casas de festas no Rio de Janeiro para realizar a cerimônia, mas tudo leva a crer que ela fechará contrato com uma mansão no Alto da Boa Vista, reporta o jornal Extra.

Ainda de acordo com a publicação, Viviane Araújo vai escolher tudo: vestido, bufê, local da festa e decoração. E quem pagará a conta será Faustão, que fez a promessa quando Radamés pediu Viviane em casamento no palco do Domingão, em dezembro do ano passado.

Em troca, o apresentador vai exibir o casamento em seu programa. A transmissão da cerimônia pode ser ao vivo.

A data do casamento ainda não foi definida, mas deverá ser em novembro desse ano, quando Viviane estiver no ar na novela das sete que entrará no lugar de Haja Coração.