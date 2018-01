Casal Flora e Gilberto Gil posta foto de momento em família

Gilberto Gil e família comemoram volta para casa após internação hospitalar. Foto: Reprodução/Instagram

O casal Flora e Gilberto Gil postou um minivídeo da família reunida na cama na noite da última quarta-feira, 7.

"Noite em família" #familiagil", escreveram os dois em suas contas pessoas no Instagram.

No minivídeo, produzido pelo aplicativo 'Boomerang', o casal aparece com filhos, netos e até a bisneta, Sol de Maria, filha de Francisco e neta de Preta Gil.

A apresentadora Bela Gil também postou uma foto com o pai e escreveu: "O melhor lugar do mundo é aqui e agora".

O melhor lugar do mundo é aqui e agora!!! Uma foto publicada por Bela Gil (@belagil) em Set 7, 2016 às 6:56 PDT

Mais cedo, Flora Gil postou um vídeo com Gilberto, Preta e o marido dela em um helicóptero, no qual a família comemora a alta hospitalar do cantor e ex-ministro da Cultura.