Casa de Prince deve virar museu

Prince performs at Coachella Festival 2008 in Indio, CA on April 26, 2008. Foto: Bang Showbiz

O cantor Prince morreu na última quinta-feira, 21, aos 57 anos de idade, mas sua propriedade em Paisley Park, Minnesota, deve ser transformada em um memorial para seus fãs lembrarem da história da lenda da música, de acordo com sua família.

Em declaração ao jornal The Sun, Maurice Phillip, cunhado de Prince, afirmou: "Vamos transformar Paisley Park em um museu em memória de Prince. Seria para os fãs. Tudo para ele era sobre os fãs, e isso relembraria a música, que é o seu legado. Prince sempre foi privado, mas gostaria de ter sua música lembrada".

Parece que transformar sua propriedade em museu é justamente o que Prince queria, já que sua colaboradora e ex-namorada Sheila revelou que o cantor já havia começado a trabalhar em um projeto de preservação antes de morrer: "Nós estamos esperando tornar Paisley no que [Prince queria] que fosse. [Ele] estava trabalhando para ser um museu", disse ao Entertainment Tonight.

"Ele estava recolhendo recordações e coisas de todas as turnês, como minha bateria e sua motocicleta. Há um corredor de prêmios e coisas, com os quais ele realmente não se importava muito, mas deixava à mostra para os fãs. Há fotos de todos os seus prêmios pelos corredores, alguns já vistos e outros que nunca foram vistos. Há um mural na parede com as mãos dele para fora, e, de um lado, está todo o povo pelo qual ele foi incluenciado, e, do outro, somos todos nós que tocamos com ele... É lindo", concluiu.

