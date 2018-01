Casa de ator de 'The Big Bang Theory' pega fogo

Casa Johnny Galecki na Califórnia pegou fogo. Foto: REUTERS/Jamie Gilliam

Na última segunda-feira, 26, a casa de Johnny Galecki, ator de The Big Bang Theory, pegou fogo. De acordo com a revista People, o incêndio queimou grande parte da estrutura da casa que ficava no rancho San Luis Obispio, na Califórnia, Estados Unidos.

Inicialmente, foram reportados dois pontos de incêndio na área, mas depois o fogo aumentou e atingiu várias casas. Segundo o jornal local KSBY, cerca de 250 pessoas tiveram de deixar suas casas na segunda à noite, e todas as estradas que levavam ao local foram bloqueadas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

De acordo com o TMZ, Galecki retornará ao rancho assim que as estradas forem reabertas, para recuperar possíveis móveis e objetos que não foram queimados. Nas redes sociais, o ator não se pronunciou sobre o caso, mas os seguidores de seu Instagram lamentaram o ocorrido nos comentários.