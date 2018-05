Carro que levava Katy Perry para o MET quebra e dá susto na cantora

Cantora Katy Perry ao chegar no Baile do MET Foto: Damon Winter/The New York Times

O tema do Baile do MET deste ano, ocorrido na última segunda-feira, 7, foi Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Corpos Celestiais: Moda e a Imaginação Católica, em tradução livre) e bem que Katy Perry precisou de uma ajuda divina para chegar ao evento. Ela quase passou por apuros após seu carro parar de funcionar quando ela estava indo para o evento.

Em um vídeo obtido pelo site TMZ, Katy Perry aparece de pé no banco de trás do carro, sem capota, que a levava para o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos, vestida com asas de anjo.

Quando estava a pouco mais de um quarteirão do local, o automóvel parou de funcionar. É possível ver que a cantora pop fica muito assustada ao ver que o motorista está tentando religar o carro sem sucesso.

Porém, seu anjo da guarda estava atento e deu uma ajudinha para que o automóvel voltasse a funcionar, pouco mais de um minuto depois. Quando o motor do veículo faz barulho, uma multidão que acompanhava a cena de perto comemora juntamente com Katy.

Confira:

