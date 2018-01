Carolinie Figueiredo fala sobre aceitação: 'Abrace seu corpo'

Carolinie Figueiredo Foto: Instagram / @carolinie_figueiredo

Carolinie Figueiredo, atriz que ficou conhecida por sua atuação em Malhação e outras produções da Globo, publicou um desabafo motivador para mulheres que buscam um 'corpo perfeito' em seu Instagram.

"Esse dia eu estava bem plena na praia quando tomei um susto. Olhei minha sombra refletida na areia e pensei: 'Meu quadril é desse tamanho todo?'. Na hora, fiz o que costumo fazer: me retraí. Me enfiei na canga e jurei que não sairia mais", disse.

Ela contou que fez planos para diminuir o quadril, e se deu conta que estava fugindo de sua felicidade e aceitação. "Comecei a lembrar como eu era linda, incrível e independente em 2011. Com o tempo eu percebo: nem com dez quilos a menos eu era feliz ou me aceitava, porque ainda faltava mais. Emagrecer mais, eliminar mais celulites, tomar sol com mais frequência... E assim segue a roda, porque a busca da perfeição no corpo não para nunca. E entendi que algo dentro de mim precisava ser preenchido".

"Quando me olho de dentro para fora, tudo está no lugar certo, do jeito certo. Meu corpo reflete quem sou e minhas escolhas. Tenho um caminho de paz a trilhar comigo mesma. Quando me olho de fora, seja no espelho, na sombra, nas fotos, só enxergo julgamento, comparação e comentários depreciativos. [...] 'Vai colocar um maiô, uma roupa que disfarce mais', 'já está querendo aparecer'", prosseguiu.

Em seguida, finalizou: "Essas vozes que tenho observado e transformado em algo mais encorajador pra mim mesma. Porque aí viver no 'aqui' e aceitando meu corpo, parece ser mais possível! Abrace seu corpo".

Carolinie ainda ressaltou que tirou inúmeras fotos no dia, e publicou algumas que gostou. Ela também disse que usa o biquíni da foto desde 2015.

Confira a íntegra abaixo: