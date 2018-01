Carolina Dieckmann escreve em foto de Marquezine e Neymar: 'Amo muito'

A atriz Carolina Diekcmann faz parte do tim que torce pelo casal Brumar Foto: Dilvulgação/TV Globo/ Rámon Vasconcelos

Em mais um clique Neymar e Bruna Marquezine aparecem juntinhos: David Brazil publicou nesta quinta-feira, 5, uma foto com os dois durante a festa de Réveillon na casa do jogador de futebol em Manguaratiba, Rio de Janeiro. O comediante e promoter "dedicou" o post à Carolina Dieckmann que comentou no Instagram: "amo muito tudo isso". A Atriz também marcou os perfis de Neymar e Bruna na rede social.

David Brazil chegou usar a hashtag #Brumar assim como os fãs do casal fazem. Veja o post: