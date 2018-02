Carol Nakamura reflete sobre perda de rim: 'Comecei a dar valor a muita coisa'

Carol Nakamura Foto: Ricardo Gama / Estadão

A atriz Carol Nakamura participou do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 1º, e falou a respeito da cirurgia que precisou fazer para a retirada de um rim em 2009.

"Passei um ano afastada do trabalho e quando disseram que eu tava bem, que já tinha me recuperado, eu voltei a trabalhar. Só que quando fui fazer o exame tinha voltado o meu problema. Tive que retirar meu rim esquerdo", contou.

Carol prosseguiu falando sobre as consequências que o problema deixou em sua vida: "Comecei a dar valor a muita coisa. Minha tia sentava no sofá me esperando no quarto do hospital e eu já começava a chorar, porque eu pensava: 'Nossa, ela consegue sentar. Eu tô com dificuldade de levantar, sentar, deitar, de qualquer forma dói'. A gente começa a enxergar a vida de outra forma."