Carla Perez ouviu que Xanddy era gay antes de ficar com ele

Carla Perez e Xanddy. Foto: Instagram/@carlaperezcpx

Carla Perez e Xanddy foram convidados do Vai, Fernandinha, no Multishow, na última terça-feira, 14. Os dois contaram como se conheceram e responderam a perguntas sobre o relacionamento.

A cantora contou que o conheceu em um show em 1999, quando havia acabado de sair do Fantasia, do SBT. "Quando eu cheguei no show, no meio do povo, fiquei hipnotizada. Ele me hipnotizou", disse ela. Fernanda Souza então perguntou a Xanddy se ele olhou para ela de volta. "Como não ver um furacão? Ela é a comissão toda da escola de samba. Esse foi o dia em que eu mais dancei em um show", falou.

Xanddy então chamou Carla para dançar no palco com ele. "Ele falou no meu ouvido: 'Te adoro'. Acabou o show, aí eu no camarim, educada, fina, perguntei: 'Vamos todos jantar?'. Ele aceitou", relembra. Xanddy então disse que 'proibiu' sua equipe de aparecer no jantar, para que ele pudesse ter mais tempo com Carla.

"Eu voltei para casa, peguei meu Corsa verde que eu tinha, quase o motor explodindo para chegar no jantar. Cheguei lá, ela tava numa mesa rodeada com o povo dela dizendo: 'Minha filha, não se empolgue porque ele é gay'", contou Xanddy. Ao fim do jantar, Carla pediu-lhe uma carona, eles foram para o hotel juntos e começaram a namorar depois disso. Os dois se casaram após dois anos.

Depois, Xanddy e Carla participaram de um quiz de afinidade, onde Fernanda fazia perguntas e os dois tinham de comparar suas respostas. Na brincadeira, os dois falaram sobre ciúmes, e ele falou que não poderia ser ator por conta de seu relacionamento.

Fernanda questionou se Carla se importaria em ver o marido beijando alguém em um clipe. "Não precisa, não tem necessidade", respondeu Carla, que teve o apoio da apresentadora. "Obrigada, obrigada Carla, realmente não precisa", disse Fernanda, referindo-se a seu namorado, o pagodeiro Thiaguinho.

Já Xanddy disse que não se importaria. "Eu confio no meu taco. Ia ser um beijo técnico, ela mesma não iria querer isso, gente", brincou.