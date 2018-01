Cara Delevingne inspira 'penteado' em criança com câncer

Cara Delevigne inspirou menina com câncer a fazer o mesmo 'penteado'. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

A atriz e modelo Cara Delevingne recebeu várias críticas após raspar o cabelo para seu novo papel no cinema, o filme Life In A Year. No começo de maio, ela compareceu ao Met Gala 2017 com um corte de cabelo falso, feito com tinta metalizada prata.

Bancando o novo visual, Cara já desabafou sobre a imposição dos padrões de beleza, um posicionamento importante e acolhedor para pessoas que não se veem representadas. Inspirada na atriz, Holly, de 18 anos, resolveu animar a amiga Brooklyn, de 8 anos, após ela ficar careca devido a um câncer no rim.

Ela levou a menina a uma maquiadora e pediu que fosse feito o mesmo 'penteado' de Cara. "Eu faria absolutamente qualquer coisa pela minha melhor amiga. Ela é como minha irmã caçula, e eu a amo muito. Amigas para sempre", escreveu Holly em um perfil do Instagram criado por ela em apoio à Brooklyn. Em outra foto, ela disse "Se você não pode ter cabelo, tenha glitter e diamantes".

A atriz também compartilhou as fotos em seu perfil.