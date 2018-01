Cara Delevingne encoraja pessoas a falarem sobre depressão

Cara Delevingne acha importante o debate sobre depressão e outras doenças psiquiátricas Foto: Bang Showbiz

Cara Delevingne quer que as pessoas falem sobre doença mental. A modelo e atriz, de 23 anos, abriu o jogo sobre por que ela sente que é importante que as pessoas debatam seus problemas, especialmente a depressão, da qual ela admitiu ter sofrido no passado.

"A doença mental passa despercebida, mas com esperança, quero que ela seja ouvida. Quero falar alto por ela", disse Cara ap 'E! News'. Um monte de pessoas que amei na minha vida sofre de (depressão), incluindo eu mesma... Uma das coisas principais é falar sobre isso, utilizando sua voz", completou.

A atriz de 'Esquadrão Suicida' já confessou ter tido um colapso mental e sentimentos suicidas. Enquanto se sentia "sortuda" por ter sua família e amigos ao redor, ela ainda não conseguia parar de pensar que o mundo inteiro estava contra ela.

Na época, Cara revelou: "Acho que me empurrei tão longe que cheguei ao ponto onde tive um colapso mental. Cheguei ao ponto onde fui um pouco louca. Estava completamente suicida, não queria viver mais. Pensei que estava completamente sozinha.Também percebi o quão sortuda eu era, e que família maravilhosa e amigos maravilhosos eu tinha, mas isso não importava. Queria que o mundo me engolisse".

A beldade espera que discutir suas próprias batalhas irá encorajar outros a "falarem sobre isso também".

