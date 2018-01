Cara Delevingne e St. Vicent terminam o namoro

Foto: Bang Showbiz

Cara Delevingne e St. Vicent não estão mais namorando. O casal estava junto há um ano e meio e enfrentava problemas no relacionamento desde agosto, quando a atriz passou a viajar para promover o filme Esquadrão Suicida.

De acordo uma fonte do jornal The Sun, o primeiro sinal de que o namoro não ia bem foi quando St. Vicent, que na verdade se chama Annie Clark, não apareceu no aniversário da atriz. "Cara e Annie se importam muito uma com a outra, mas a pressão do namoro à distância foi demais", disse a fonte.

Aparentemente a modelo não está bem com o término e decidiu passar algum tempo no Estado de Nevada, nos EUA.