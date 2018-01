Cara Delevingne cumpre promessa e fica careca para novo filme

. Foto: Reuters/Suzanne Plunkett

A modelo e atriz Cara Delevingne, de Esquadrão Suicida e Cidades de Papel, cumpriu a promessa feita ao jornal USA Today de que iria cortar todo o seu cabelo e foi fotografada com o novo visual nesta segunda-feira, 24.

A britânica ficou careca para interpretar o papel de uma moribunda no filme Life In A Year, que tem estreia prevista para 2018.

A artista já havia adotado o 'pixie cut', um corte curto e repicado, em 13 de abril, quando mostrou suas mechas de cabelo esparramadas pelo chão em suas publicações no Instagram. No dia seguinte, ela postou uma imagem com o look.