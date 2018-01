Cara Delevigne é detida após confusão com equipe de segurança de trem

A atriz e cantora não reagiu bem à averiguação de sua mala antes do embarque. Foto: Reprodução

Ao tentar embarcar na companhia de trens Eurostar, que liga alguns países da Europa, a modelo Cara Delevigne protagonizou uma confusão no terminal. Os seguranças puxaram a mala da modelo para averiguação, mas ela não gostou nada disso.

Delevigne teria xingado uma segurança e se irritada com o fato e, por isso, foi encaminhada ao andar superior para um interrogatório de uma hora. Depois do interrogatório, ela foi autorizada a embarcar no próximo trem de Gare du Nord, mas recebeu uma multa por abuso verbal.

Segundo uma testemunha que acompanhou o ocorrido, foi uma confusão total: "Havia pelo menos 20 pessoas em volta e ela não pareceu se importar com quem via tudo. Era como se ela achasse que não tinha que respeitar as mesmas regras que todos os outros só porque ela é famosa. Cara estava com um amigo que estava tentando acalmá-la, mas não estava funcionando", disse ao jornal The Sun.

Depois do incidente, Cara foi vista celebrando o aniversário de 30 anos de sua irmã Poppy na boate Chiltern Firehouse, em Londres.