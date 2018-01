Cantora usa vestido contra aborto no Grammy

Cantora Joy Villa usa vestido de manifesto contra o aborto. Foto: Angela Weiss/AFP Photo

A cantora Joy Villa chamou a atenção na 60ª Grammy Awards ao usar uma roupa branca que pregava a rejeição ao aborto. “Choose life” (escolha a vida, em tradução livre), estava escrito na bolsa que acompanhava um longo branco. A cantora estava muito diferente das colegas que usavam rosas brancas como acessórios, em mais um manifesto contra o abuso e assédio sexual.

O vestido temático de Joy era branco e tinha na lateral direita o desenho pintado de um feto. “Sou uma mulher pró-vida. Neste ano escolhi fazer uma manifestação no tapete vermelho, como sempre faço”. A cantora de 26 anos disse relatou à Fox News que, com 21 anos, deu uma criança para a adoção, e que defende a adoção em vez do aborto.

"Eu adoro o que o presidente Donald Trump está fazendo; o desemprego está menor”, afirmou. “Sou totalmente a favor de Trump, e apenas um ano se passou. Mal posso esperar pelos próximos sete”.

A admiração parece ser recíproca. No ano passado, o presidente norte-americano comentou em seu Twitter as aparições e manifestações de Joy a favor de governo. Em 2017, ela usou um vestido azul com a frase "Make America Great Again" (Faça a América ótima de novo), lema do governo de Trump. “Boa sorte para Joy em sua decisão de entrar no maravilhoso mundo da política. Ela tem vários fãs”, tuitou o presidente na época.