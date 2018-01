Cantora Simone faz aniversário e é homenageada pelo marido: 'Sabe o que Deus me deu de melhor? Você'

A cantora Simone ao lado de seu marido, Kaká, e seu filho Foto: Instagram / @kakadiniz1

A cantora Simone, da dupla com Simaria, completa 33 anos de vida nesta quarta-feira, 24. Por conta da ocasião, Simone recebeu uma homenagem de seu marido, Kaká Diniz, no Instagram: "As coisas que Deus proporciona para nossas vidas são maiores do que imaginamos e Ele sempre opta por nos dar o melhor. Sabe o que Ele me deu de melhor? Você".

Em seguida, prosseguiu: "Acordar e ver seu sorriso é o que tem feito com que eu enxergue todas as manhãs de maneira diferente! Se minha missão na Terra foi de completar sua felicidade, espero cumpri-la de maneira ímpar e verdadeira. Nos enche de orgulho ver a mulher que você é, a mãe maravilhosa, a esposa espetacular. Não é da Simone cantora que estou falando, mas sim da Simone Diniz esposa, mãe, filha, amiga, irmã, companheira. A você só desejo muito amor, muita paz".

Confira a postagem abaixo: