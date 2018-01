Cantora Rosanah leva choque e desmaia durante show

Foto:

A cantora Rosanah Fienngo, autora do sucesso 'O amor e o poder', sofreu um acidente durante uma apresentação em Belo Horizonte, Minas Gerais, no último dia 20. No vídeo, é possível ver a cantora levando um choque e desmaiando imediatamente. Ela foi socorrida logo em seguida.

Segundo a filmagem, que foi feita por um fã, a artista foi para a lateral do palco para se aproximar de alguns espectadores. A assessoria de imprensa de Rosanah informou que ela passa bem.

Leia também no E+:

Com mocinho de 'Êta Mundo Bom', 'Superstar' se livra de nova derrota para a Record

'Bolsa Família' será novo programa de Silvio Santos