Cantora mostra rosto com buraco causado por picada de aranha

A cantora americana Meghan Linsey Foto: Eric Henderson/ Reuters

Meghan Linsey agradeceu nesta sexta-feira, 14, o apoio que recebeu dos fãs durante o período em que ela se recuperava de uma picada de aranha no rosto. "Obrigado a todos por todo o amor e apoio que vocês demonstraram nestes meses difíceis", escreveu no Instagram.

Foi nessa mesma rede social que a cantora mostrou o passo a passo de sua recuperação, a americana chegou a ficar com um buraco preto no rosto, mas, felizmente, a ferida cicatrizou.

Em seus posts, Meghan alertava para que as pessoas que moram em regiões onde existem muitos insetos se conscientizassem sobre os riscos e cuidados. A cantora, que já participou do 'The Voice' também afirmou que é importante mostrar que nem tudo é perfeito. "Essas fotos são difíceis de compartilhar, mas acho que é importante para mim ser franca com vocês. Tudo não é perfeito o tempo todo. Todos nós passamos por coisas difíceis."

A cantora foi picada pela aranha no rosto em em 12 de fevereiro enquanto dormia e assim que sentiu a dor procurou atendimento médico. Os especialistas explicaram que se tratava de uma aranha marrom extremamente venenosa. Ela relatou ter sentido dores "insanas", inchaço e espasmos musculares.

Sooo ready for my face to heal! I'm seeing a Wound Care specialist in South Carolina tmw. Praying for some answers to speed up the healing process. Thank you all again for the outpouring of love and support! Xoxo Meg Uma publicação compartilhada por Meg Linsey (@meghanlinsey) em Fev 26, 2017 às 5:05 PST

Just finished my 3rd hyperbaric chamber treatment in 2 days! They say it has to get worse before it gets better. At least my eyebrows are on point Uma publicação compartilhada por Meg Linsey (@meghanlinsey) em Fev 28, 2017 às 1:25 PST

Day 25- Brown Recluse Spider Bite. Good news- All of the black (dead tissue) is GONE! Super excited about this! Uma publicação compartilhada por Meg Linsey (@meghanlinsey) em Mar 9, 2017 às 10:17 PST

32 days since my brown recluse spider bite. I cannot believe how well my face is healing! It's crazy! Uma publicação compartilhada por Meg Linsey (@meghanlinsey) em Mar 15, 2017 às 5:05 PDT

Pre-makeup morning selfie. natural brows by @waxlocal #beagleinthebackground #morning #nomakeup #scarface Uma publicação compartilhada por Meg Linsey (@meghanlinsey) em Mar 31, 2017 às 7:55 PDT