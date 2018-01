Cantora Lorde tinha Instagram para avaliar onion rings, diz site

Conta do Instagram tinha pouco seguidores; entre eles a cantora e seus amigos Foto: REUTERS/Toby Melville

Parece que a cantora Lorde tem outros interesses além da música. Segundo uma teoria do site Newshub, a neozelandesa tinha um Instagram para avaliar as onions rings, anéis de cebola, que provava.

A conta foi deletada, mas se chamava 'onionringsworldwide', em português, onion rings pelo mundo. Ela postava fotos das cebolas em vários lugares em que ia comer.

Segundo o Newshub, o empresário de Lorde ainda não comentou o caso para dizer se a conta era realmente dela, no entanto, há algumas evidências de que ela seria a administradora: apenas 24 pessoas seguiam a conta, uma delas era a cantora, além de seus amigos, como Justin Warren, Jimmy Mac e Maddy Budd.

As localizações dos posts sempre correspondiam com os locais do mundo em que Lorde estava para fazer shows e dar entrevistas. Os fãs também sugeriram que as mãos das fotos sejam as mesmas da cantora.