Cantora Dua Lipa desembarca em São Paulo e causa tumulto em aeroporto

A chegada da cantora britânica Dua Lipa ao Brasil causou tumulto no seu desembarque em aeroporto de São Paulo Foto: Nicole Fara Silver/The New York Times

A cantora britânica Dua Lipa chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 8, para fazer três shows no País e, assim que desembarcou, houve tumulto no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Alguns fãs que esperavam a chegada de Dua no aeroporto relataram no Twitter que a cantora desceu por um portão diferente do esperado, mas mesmo assim diversas pessoas chegaram correndo em cima dela, o que a assustou.

“Eu acabei de ver a Dua Lipa no aeroporto, mas foi um inferno. Fui andando suave e consegui vê-la mas tinha MUITA gente indo pra cima, gritando e enfiando celular na cara dela. Ela tava com a mão no rosto, assustada e aparentemente chorando. Isso me deu um aperto enorme no coração”, escreveu uma fã que acompanhou o desembarque da cantora.

“A confusão começou quando ela apareceu, tentaram ir pra cima dela pra conseguir fotos e um paparazzo jogou flash forte no rosto dela”, disse Cassiano Borges, administrador do site Dua Lipa Brasil, ao E+. "As pessoas precisam de um pouco de bom senso e não ficar correndo atrás", comentou. Outros relatos confirmam o que aconteceu, com alguns dizendo que a cantora chegou desacompanhada e teve que se esconder em um banheiro por alguns minutos por conta da aglomeração de fãs.

Veja abaixo um vídeo do ocorrido.

Can you guys please just let me get out / Você podem por favor me deixar sair | Com esse video deixamos aqui o pedido: Não corram atras da Dua em hotel e aeroporto.pic.twitter.com/njFZ9SqMyJ — Dua Lipa Brasil (@SiteDuaLipaBR) 8 de novembro de 2017

A assessoria de imprensa do GRU Airport informou ao E+ que cerca de 15 a 20 pessoas estavam no aeroporto esperando a chegada da cantora e que realmente houve certa comoção quando ela saiu do portão de desembarques internacionais, mas que os relatos de tumulto são exagerados.

A cantora também fez post no Instagram comentando sua chegada ao País: "Sonolenta, mas viva. Olá, Brasil", escreveu.