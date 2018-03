Cantor Shawn Mendes vai se apresentar no Brasil em julho

Shawn Mendes virá ao Brasil. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O cantor Shawn Mendes virá ao Brasil para uma apresentação única como uma das atrações do segundo dia do Villa Mix Festival. O evento ocorre em Goiânia no dia 1º de julho e, na noite anterior, é Nick Jonas o principal artista da noite.

A informação foi divulgada pelo próprio festival em suas redes sociais, anunciando que as vendas dos ingressos começam nesta segunda-feira, 5.

Os ingressos custam de R$ 50 a R$ 3 mil e podem ser comprados pela internet ou em pontos de venda na capital goiana.

No Twitter, os fãs do cantor ficaram muito felizes com a novidade – Shawn Mendes se apresentou pela última vez no País em 2017, quando foi atração do Rock in Rio.

SHAWN MENDES VEM PRO BR DE NOVO ,AAAAAH SOCORRO EU TENHO QUR IR N TO PASSANDO BEM pic.twitter.com/rnE8DlocPh — Gabi Freitas (@GabiFreitass5) 5 de março de 2018

Shawn mendes é confirmado no segundo dia do villa mix Goiânia pic.twitter.com/W0za1GuNzJ — kendrick lhe amar (@felipeputh) 5 de março de 2018