Cantor Mariano sai da UTI após acidente em gravação do 'Caldeirão do Huck'

Atualizado em 21/10 às 13h52

O cantor sertanejo Mariano, dupla de Munhoz, havia sido transferido para a aUTI do hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 20, mas já está de volta no quarto. Ele está internado desde terça-feira, 18, quando bateu com a nuca em um trampolim durante a gravação do quadro Saltimbum, do programa Caldeirão do Huck.

Quando Mariano foi transferido para a UTI, a assessoria de impresa do hospital afirmou que o estado do cantor não era grave e que o quadro do paciente era estável. Em nota, a direção do hospital afirma: "Ricardo Mariano Bijos deu entrada no hospital no dia 18 de outubro, sendo prontamente atendido e submetido a exames. O paciente apresenta estado de saúde estável, e encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva, em observação, dando continuidade a realização de exames, sem previsão de alta hospitalar."