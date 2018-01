Cantor Hudson comemora nascimento da filha Helena

Filha do cantor Hudson, da dupla com Edson, nasce em Nova York no Dia dos Namorados. Foto: VIVI ZANATTA/AE

O cantor sertanejo Hudson, da dupla com Edson, comemorou o Dia dos Namorados com um presente especial: o nascimento da filha Helena, fruto de seu relacionamento com Thayra Machado.

A menina nasceu de parto normal no Nyack Hospital, em Nova York, mesmo lugar onde Davi, primeiro filho do casal, nascceu. O nome da filha é uma homenagem à mãe biológica do cantor, que morreu quando ele ainda era criança.

"Nesse dia cheio de amor, a nossa princesa Helena chegou!", escreveu Hudson.