Cantor do Parangolé é internado com malária

Tony Salles, cantor do Parangolé Foto: Instagram/ @tonysallescantor

Tony Salles, cantor do grupo Parangolé, está internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde a última segunda-feira, 11, com malária. Segundo a assessoria do artista, ele está em estado estável e com a medicação adequada.

O cantor esteve no continente africano no dia 25 de junho para fazer um show e, lá, contraiu a doença. Tony está sendo acompanhado por um infectologista e tem feito diversos exames.

De acordo com comunicado emitido no site do Parangolé, Tony ainda ficará internado por tempo indeterminado, por isso, cancelou sua agenda de show do fim de semana.