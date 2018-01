Cantor de 'Ela Merece Respeito' faz 'sorteio' para mulheres ficarem com ele

MC Misa canta uma música chamada 'Ela Merece Respeito', mas se contradiz com postagens em seu Instagram. Foto: instagram.com/mcmisaoficial/

Nos últimos dias, MC Misa tem chamado atenção nas redes sociais - mas não por sua música. O artista, cantor da música Ela Merece Respeito, costuma fazer 'competições' para escolher quais meninas ele vai 'pegar'. Sim, é isso mesmo.

O 'sorteio' de MC Misa é feito no Stories do Instagram. Lá, ele escolhe um perfil de menina e diz que as dez primeiras que se encaixarem nesse padrão serão escolhidas. E o MC é bastante exigente: na noite da última quarta-feira, 5, por exemplo, ele disse que ficaria com as dez primeiras morenas que falassem com ele, mas elas teriam de ter o "cabelo liso e perfeito".

MC Misa costuma usar critérios bastante específicos para escolher meninas. Foto: instagram.com/mcmisaoficial/

Em outras publicações, ele já chegou a exigir que as meninas tivessem "cabelo loiro até o ombro", e, anteriormente, decidiu que ficaria apenas com "branquinhas". Após a divulgação das imagens em páginas e grupos no Facebook, internautas começaram a criticar o MC.

Resta saber se alguma menina realmente 'entra' nessa competição.

A reportagem entrou em contato com o artista para um pronunciamento, mas, até agora, não obteve retorno.