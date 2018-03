Cantor de country Tim McGraw desmaia durante show na Irlanda

Tim McGraw. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

O cantor de música country Tim McGraw desmaiou no palco durante um show em Dublin, na Irlanda, no último domingo, 11.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, sua mulher, Faith Hill, é vista dizendo: "Ele está muito desidratado. Eu peço desculpas, mas eu tomei a decisão de que ele não pode voltar ao palco".

Um representante de McGraw enviou um comunicado à Associated Press dizendo que ele foi atendido por uma equipe médica no local e passa bem.

O cantor vai iniciar sua turnê mundial Soul to Soul, com o Faith Hill, e sua próxima apresentação é no dia 31 de maio na cidade de Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos.